Politsei hoiatab petukõnede eest

Ettevaatust! Eestit on kimbutamas välismaised petukõned

Kuressaare politseijaoskonna teatel on levimas venekeelsed petukõned numbrilt 69 70 028, kus helistaja selgitab, et inimesele on avatud valuutavahetuse tegemiseks arve ning helistaja pakub selle arve sulgemise teenust, mille eest küsib raha.