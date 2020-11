2021. aasta Saaremaa vallaeelarve eelnõus on kavandatud Pärsama hooldekodu kohatasu tõus 9,2 % ehk 60 eurot. See teeb ühe inimese kohatasuks 780 eurot kuus praeguse 720 asemel.

Hooldekodu juhataja Kaire Tiik ütles, et majandamiskulude kasv tuleb palgamäärade korrigeerimisest, samuti on kallimaks läinud näiteks toit, hügieeni- ja meditsiinitarbed, samuti korrashoiuteenus, rääkimata sellest, et prügiteenuse hind on meeletult tõusnud. “Oma osa võtab erinevate seadmete hooldus, mis hooldekodudes peavad korras olema. Lisaks tõuseb 24 töötaja palk.”