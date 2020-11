Spetsialistide nappus sundis valda sotsiaaltööd ümber korraldama

Lümanda piirkonna elanike sotsiaaltööspetsialistiks sai Signe Lõhmus (tel 52 96 067; meiliaadress: signe.lohmus@saaremaavald.ee), kellega Lümanda elanikud on juba varasemast tuttavad. Lõhmus teenindab endiselt ka Kärla piirkonda.

Selleks, et sotsiaaltöö spetsialistide koormus ei ületaks täistööaega, kuulutab vallavalitsus peagi välja konkursi Kaarma piirkonna sotsiaaltööspetsialisti leidmiseks.

“Loodame, et seekordsele konkursile tuleb rohkem kandidaate, kuna töökoht on linnale lähemal,” sõnas Naaber. Ta lisas, et sobiva inimese leidmiseni teenindavad Kristina Kauber ja Signe Lõhmus ka Kaarma piirkonna elanikke – nii nagu seni.