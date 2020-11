Maakonna vanim ettevõte tähistab 115. sünnipäeva

“Need on kohad, kus paljud inimesed teevad oma olulised igapäevased sisseostud, aga kasutavad ka pangateenust – võtavad arvelt sularaha, Coop panga kliendid teevad ka sissemakseid. Suuremates kohtades on meie kaupluste juures erinevate firmade pakiautomaadid ja poest saab soetada ka ümbriku ja margi, et tavapostiga kellelegi õnnitluskaart teele panna,” rääkis ühistu juhatuse liige Kalle Koov. Ta lisas, et juba tuleval nädalal avaneb Kaubaaida uus 1500 tootega e-pood, kust saab kaupu tellida kõikjale üle Saare- ja Muhumaa.