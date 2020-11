Haigla on vajadusel valmis perearstitööd tegema

Sotsiaalministeeriumi prognoosi järgi süveneb perearstide põud Eestis lähiaastail veelgi, kuna viiendik perearstidest on juba praegu pensionieas. Saare maakonnas töötab 14 perearsti, kelle keskmine vanus on 54 eluaastat. Alla 39-aastaseid tohtreid on nende hulgas vaid kaks, 60–69aastaseid aga viis.

“Mul on hea meel tõdeda, et Kuressaare haigla on selliseks sammuks valmistunud juba peaaegu kaks aastat,” ütles Laanet Kadi raadiole. “Juhul kui maakonnas tekib olukord, kus perearstide nappuse tõttu ei saa seda teenust kõikjal osutada, haigla kindlasti Saaremaa inimesi abita ei jäta.”

“Saare maakond on üks väheseid, kus perearstide keskmine vanus on tõusnud,” tõdes Saar, lisades, et viimase kolme aasta jooksul on Saaremaale tööle tulnud kaks uut perearsti. “Loodame, et järgmiste aastate lõpetajate hulgas on samuti residente, kellel on huvi minna perearstiks Saare maakonda,” ütles Saar.