Kihelkonna tornikukk väärib kuldset kuube

Kuke ja kuuli kuldamisele panevad õla alla kalandusettevõtjad Arne Salong ja Tiit Sõber. Kirikuõpetaja Rene Reinsoo sõnul võttis Arne Salong temaga ühendust pärast seda, kui kuulist leitud ürikust selgus, et kuul on olnud kullatud ning see võiks ka tulevikus uuesti nii olla. Reinsoo vahendas ettevõtjate sõnu, et heade kalasaakide korral on nad mõelnud tänutäheks oma kirikut toetada ning nüüd olevat paras aeg. "Nad oleksid valmis tornikuuli ja -kuke kuldamistööde kulusid kandma," rääkis Reinsoo. Tornikuuli avamisel ütles restauraator Juhan Kilumets, et kullatud kuke valgusemäng päikese käes on meeliülendav ja piisab kasvõi pisikesest kullaga kaetud alast, et see silma hakkaks.