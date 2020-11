Vaekoja ette kerkib uputuste vastu kaitsev müür

"Kui hästi see müür takistusena toimib, saab näha siis, kui see valmis on," ütles Vaekoja pubi omanik Andres Altrof. "Meile lubati küll, et sellest on abi."

Kui mullu ujutasid paduvihmad tänavapinnast madalamale jääva Vaekoja pubi põranda korduvalt üle, siis tänavu pole seda Altrofi sõnul juhtunud. "Nii suuri vihmasid pole ju tulnud ka," tähendas ta.

Müüri väljanägemise kohta on Altrofi arvates veel vara hinnangut anda, kuna töö on alles pooleli. "Meile saadeti eskiisid tulevase müüri kohta juba kevadel, aga milline see päriselt välja nägema hakkab, selgub paari nädala pärast."

Altrofi sõnul pääsevad kliendid pubisse astangute kaudu, mis on müüri sisse jäetud. Liikumispuudega inimesed saavad aga kasutada kaldteed maja kõrval.

"Selle müüri ehitamine on meiega kooskõlastatud algusest peale," ütles Vaekoja kinnistu 2/3 osa omanik Pille Pank, Alvekest OÜ juhatuse liige. "Mingi lahendus tuli ju leida, et vesi majja ei voolaks. Pealegi on müür olnud vaekoja ees ka varem."

Pank lisas, et müüri väljanägemine on vallavalitsuse otsustada, kuna see asub valla maal, mitte vaekoja kinnistul.

Vaekoja kõrval asuva kohviku Mosaiik omaniku Katrin Tuisu sõnul on hea, et vihmavesi tulevikus enam vaekotta ei pääse. Küll aga ei mõista ta, miks valiti selline lahendus, kus müür ulatub osaliselt Mosaiigi ukse ette.

"Palusin vallalt vastutulekut teha müür paari kivi jagu kitsamaks, et meie kohviku sissepääs jääks sama avaraks kui seni," ütles Tuisk. "Paraku pole seda aga tehtud."

Tuisu sõnul takistab poole ukse ette ulatuv müür nii kohviku töötajate kui ka klientide liikumist. "Ka meie välikohvikusse mahub selle liiga laia müüri pärast vähem kohti," tõdes Katrin Tuisk.

Ehitusinsener Madis Piheli sõnul tuleneb müüri pikkus platsi vertikaalist. "Müür peab olema tõkkeks, et vihmavesi vaekotta ja ka naabruses asuvasse Mosaiigi kohvikusse ei voolaks," ütles Pihel.

Piheli sõnul on vahetatud torustikud ja tehtud sellega kaasnenud taastamistööd. Müür ehitatakse dolomiitplokkidest ning kõrgematele, 45 ja 60 cm kõrgustele müürikividele, paigaldatakse puidust istumisalused.

"Müür peaks lõplikult valmis saama 27. novembriks, kuid esmapäeval saame ehitajalt täpsema vastuse," rääkis Madis Pihel. "Kui kõik hästi läheb, jõuavad tööd valmis ehk varemgi."