NKK Saaremaa ringkond koostas ajaloo kogumiku

Naiskodukaitse Saaremaa ringkond kirjutab oma kodulehel, et kogumikust saab näiteks teada, et NKK Saaremaa ringkonnas tegutses enne 1940. aastat 19 jaoskonda: Kihelkonna, Kuressaare, Kärla, Laimjala, Leisi, Loona (alates 1939. a Kaarma jsk), Lümanda, Maasi, Muhu, Mustjala, Pidula, Pihtla, Pärsama, Randvere, Salme, Torgu, Uuemõisa, Vaivere ja Valjala.

Lisaks selgub, et 1925.–1940. aastatel kuulus Saaremaa ringkonda teadaolevalt kokku ligi 1750 naist, kuid pole välistatud, et tegelik arv oli veel mitmesaja võrra suurem – täpsemalt saab lugeda kogumikust, mis on leitav SIIT.