Tunnis köhinud õpetaja palus ka õpilastel maski ette panna

“Laps saatis mulle hommikul foto endast maski kandmas,” ütles õpilase ema. Õpilase sõnul õpetaja köhis tunnis, ent kandis maski ning palus kõigil lastel, kel mask olemas, selle tema tunniks ette panna.

Juhtkond ei tea

Õpilase väitel ütles õpetaja, et tal on nohu ja ta pole saanud veel testi teha. “Rohkem kui pooltel meist olid maskid olemas – selleks, et näiteks poodi minna,” lausus õpilane.

Järgmise pedagoogi tunnis ja teises klassiruumis lapsed enam maski kandma ei pidanud. “Mina ega ülejäänud juhtkond ei tea sellest maskijutust midagi,” ütles eile hommikupoolikul KG direktor Toomas Takkis. Direktor lisas, et ei tea, et õpetaja, kes olla lastelt maskikandmist nõudnud, haige oleks. Ka põhikooli õppealajuhataja Anu Saabase sõnul oli info, et õpetaja väidetavalt haigena kooli tuli, tema jaoks uudis. Küsimusele, kas haigustunnustega õpetaja tohib tööle tulla, vastas Anu Saabas: “Ei tohi. Tavaliselt õpetaja ei tule tööle, kui ta on haige. “

Õppealajuhataja lubas asja uurida, kas kirjeldatu “on mõne lapse väljamõeldis või oligi asi nii”.

Pisut hiljem saatis Anu Saabas toimetusse kirja: “Õpetaja ei ole haige. On riskigrupis ja kannab maski enda kaitsmiseks.”

Abivallavanem Helle Kahm soovitas õpilaste vanemail, kel tekib küsimusi viiruse ennetuseks kehtestatud reeglite täitmise koha pealt, pöörduda klassijuhataja või kooli juhtkonna poole.

“See on vajalik, et ei leviks info, mis kontrollimisel ei pruugi tõele vastata,” ütles Kahm. “Seda aga, kas teave vastab tõele või mitte, saab teada seda kontrollides. Praegusel juhul peab kool välja selgitama, mis tegelikult juhtus.”

Kahmi sõnul tasub nii õpetajail, õpilastel kui ka kõigil teistel meeles pidada, et haigusnähtudega inimestel tuleb jääda koju.

Oht on suur

“Seni on Saare maakond viirusest üsna puhtaks jäänud, aga oht, et viirus jälle levima hakkab, on tõsine,” lausus Helle Kahm.

“Seda, mis võis klassis juhtuda, me ei kommenteeriks,” ütles terviseameti meedianõunik Eike Kingsepp. Tema sõnul on terviseameti seisukohad tervisekäitumise osas aga väga selged: maski tuleb kanda kõigil mis tahes haigussümptomitega inimestel avalikus kohas viibides või vältimatu lähikontakti korral. Kui katta suu ja nina, takistab see pisikute ja viiruste edasi levimist.