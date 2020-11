“Kuigi meieni jõuab paar sellist väljapressimisjuhtumit aastas, on see üksnes jäämäe tipp,” tõdeb täna, laste seksuaalse väärkohtlemise vastasel päeval Kuressaare politseijaoskonna juhtivuurija Priit Sepp. “Tegelikult on sääraste lugude hulk ilmselt palju suurem ja tõusutrendis.”