ÕPPUS ORKAAN ⟩ Kaitseliitlased kutsutakse küll kohale, aga saadetakse kohe koju

Selline otsus võeti Saarte Hääle andmetel vastu juba teisipäeva õhtupoolikul, kuid sellest hoolimata kirjutab Eesti Päevaleht täna, et "Terviseameti kriitikast hoolimata korraldab kaitseliit ligi tuhande inimesega õppuse."

Täna hommikul saatis Kaitseliit laiali pressiteate, milles öeldakse, et "tänasest kuni pühapäevani Lääne-Eestis aset leidma pidanud õppus toimub vähendatud koosseisus."

Segadust tekitavad aga pressiteate kaks lõiku. Ühes öeldakse, et kogunemiskohas viiakse läbi formeerimisega seotud toimingud ja peale seda lubatakse kaitseliitlased tagasi kodudesse.

Teise sama teate lõik aga viitab, et "formeerimisel täidavad kõik tervisedeklaratsiooni ja mõõdetakse kõigi kehatemperatuuri. Kes ei läbi seda kadalippu, läheb koju tagasi."

Kaitseliidu peastaabi strateegilise kommunikatsiooni osakonna ülem major Tanel Rütman ütles, et korrektne oleks öelda, et Orkaan toimub sel aastal peamiselt formeerimisõppusena. "Staabid on pikemalt koos staabiõppusega toimetamas," täpsustas Rütman.