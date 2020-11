Leisi gümnasistid kimpus peavarju leidmisega

Osavallakogu juht Liina Tabri nentis, et tegu on maalt linna suunduvate gümnaasiumiõpilaste igasügisese murega. Saaremaa ühisgümnaasiumil on õpilaskodu, kuid Kuressaare gümnaasiumi puhul ühiselamukohad tagatud pole.

Tabri sõnul puudub igasugune koordineeritud info, kust õpilane võiks majutuse leida. Erapinna üürimisega kaasneb ka mitmeid murekohti: näiteks on ahiküttega korterid küll odavamad, kuid lapsed ei oska võib-olla ahju kütta. Alati peab Tabri sõnutsi valmis olema ka selleks, et üüripinna omanik ei taha ametlikku lepingut sõlmida. Ilma selleta ei saa aga vallalt majutustoetust. Samuti pole alati võimalik sõlmida üürilepingut kevadeni, sest juba mais hakkavad liikuma turistid ning omanikul on soodsam korterit hoopis neile üürida.

Tabri väited põhinevad tema sõnul vestlustest nelja lapsevanemaga, kes kõik leidsid küll majutuse, üks neist otsustas lapsele korteri lausa osta. See tähendab omakorda majutustoetusest ilmajäämist.

Liina Tabri märkis, et eelisolukorras on need õpilased, kes elavad Kuressaarele lähemal ning kellel on seega võimalik ka hilisel kellaajal bussiga linnast koju sõita.

Osavallakogus kerkis ka küsimus, kuidas kavatseb riigigümnaasium ühiselamu probleemi lahendada. Tabri sõnul ei pidavat SÜG-i ühiselamu järgmisel aastal enam majutust pakkuma. SÜG-i haldusjuht Aado Haandi ütles Saarte Häälele, et tema on sellele küsimusele vastamiseks vale isik, kuna pole otsustaja.

Vallavalitsuse haridusosakonna juhataja Urmas Treieli sõnul on järgmisel nädalal koosolek, kus majutusvõimaluste teemat arutatakse.