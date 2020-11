Vallavalitsus suurendab sotsiaalmaja töötajaskonda

Teisipäeval kinnitas Saaremaa vallavalitsus Kuressaare Hoolekande struktuuri, mis võimaldab suurendada Voolu 7 sotsiaalmaja töötajate arvu nii, et ööpäevaringselt on korraga tööl kaks inimest. Jaanuarist saab Voolu tänava tugikeskus juurde kaks ja pool perenaise ametikohta ning kaks ja pool valvuri ametikohta. Lisaks alustab majas tööd tugiisik.

"Kuna tugikeskuses on kohti 48 inimesele, siis ei jõua üks töötaja ilmselgelt kvaliteetset teenust osutada," ütles Saaremaa vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Mare Naaber .

Ta tõdes, et teenuse kvaliteediga on probleeme, millest osa on jõudnud ka meediasse.