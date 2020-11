TÄIENDAVAD PIIRANGUD ⟩ Kohustuslikuks muutub maski kandmine või nina ja suu katmine avalikes siseruumides

PIIRANGUD HARJUMAAL JA IDA-VIRUMAAL

Grupitreeninguid tohib läbi viia 10-stes gruppides, näiteks kehtib see aeroobika saalitrennides ja muus taolises treeningtegevuses. Piirang ei puuduta alaliidu egiidi all toimuvat professionaalset ja poolprofessionaalset sporti, sealhulgas noorte sporti ning õppekavajärgset sporditegevust.

PIIRANGUD ÜLE KOGU EESTI

Nina ja suud ei pea katma või maski kandma need inimesed, kellele see on meditsiiniliselt vastunäidustatud, samuti alla 12-aastased lapsed, samuti ei tule maski kanda juhul, kui on tagatud piisav distants ja muudel põhjendatud juhtudel. Valitsus töötab välja plaani, kuidas tagada maskid vähekindlustatud inimestele.