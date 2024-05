KODUTUTE ÖÖMAJAD on küll ka Venemaa linnades olemas, aga sinna mahub vaid murdosa abivajajatest. Oma nägu ei taha Pjotr näidata.

Viimase kahe aastaga on Vene linnades plahvatuslikult kasvanud kodutute hulk. Pole mingit vahet, kas Ukrainast lahkuti “fašistliku režiimi” tõttu või sellepärast, et “vabastajad” on kodud olematusse pommitanud. Venemaal ei oota neid keegi.