Kuressaare hooldekodu kehtestas külastuskeelu

“Leiame, et mida kauem on meie eakatel võimalus hooldekodu territooriumil ringi jalutada, käia ühistes tegevustes, käia koos söögisaalis söömas, jutunurkades vestlemas, seda parem on nende vaimne tervis,” teatas haigla ja lisas, et igal nädalal külastab eakaid hingehoidja.