Vald algatab konverentsikeskuse planeeringu

Vallaarhitekt Mark Grimitliht ütles, et keskusehoone peaks tegema linna terviklikumaks. “Tuulte Roosi kvartal seotakse kesklinnaga, kaotades hoonestuse vahelise tühermaa. Soov on järgida Sõrve maantee tänavajoont, samal ajal avades ka suuremalt Põduste jõe äärse matkaraja,” selgitas ta.

Kavandatava hoone juurde peab olema planeeritud piisavalt parkimiskohti, kuid samavõrd oluline on hoone seotus linnaga. See tähendab, et olemasolevad hotellid ja restoranid ning linna parklad peavad moodustama konverentsihoonega ühtse keti, soodustades jalgsi käimist ja Kuressaare linna teenuste kasutamist.