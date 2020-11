Ilmateenistus lubab algavaks nädalaks vaheldumisi lörtsi ja vihma

Esmaspäeval liigub madalrõhkkond üle Skandinaavia Soome ja selle servas on üksikuid vihmahooge ja need on pigem nõrgad. Puhub tugev edela- ja läänetuul. Õhutemperatuur on öösel 1..6, päeval 4..8°C. Õhtul jõuab Eesti põhjaserva tihedam sajupilvede vöönd ning suundub edasi sisemaa suunas, sekka võib ka lörtsi tulla. Tuul pöördub loodesse.