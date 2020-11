Kuressaares asuv elektroonikaettevõte ootab kodukoha koolinoori videoekskursioonile

KredExi ettevõtlusosakonna juhi Kaarel Ausi sõnul on karjääriretkede projekti eesmärgiks jätkuvalt noorte inspireerimine ja silmaringi avardamine erinevate karjäärivalikute osas.

“Mitmes mõttes erakorralisele aastale omaselt toimuvad ekskursioonid tänavu videosilla vahendusel otseülekannetena, misläbi saame kaasata rohkem koole ja õpilasi. Selle üle on meil väga hea meel, kuna varasemalt pidime nii ettevõtete eripärast kui ka füüsiliste ekskursioonide eripäradest tulenevalt noorte arvu piirama,” rääkis Aus.

Noorte karjääriretkede eestvedaja Aus lisas, et eelnevad aastad ja ekskursioonid on näidanud, et õpilased ei tea, millega nende kodukandi ettevõtted tegelevad või milliseid karjäärivõimalusi pakuvad. Seetõttu ei pea noored ka oma kodumaakonnas töötamist reaalseks võimaluseks ja valikuks.