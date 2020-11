Saaremaa vald lollitas Leisi osavalda

Osavallakogu liikmed pidid novembrikuu koosolekul valima, kumb Kaitseliidu poolt müüki pandav maatükk on Leisi elanikele olulisem – kas Leisi terviserada või loodusväärtuslik parkmets. Mõlema ostmiseks vallal raha pole, teatas Saaremaa abivallavanem Jüri Linde .

Kaitseliidu ülema Riho Ühtegi vallale üleeile saadetud kirjast selgub, et Kaitseliit pakkus 29. juunil parkmetsa 10 000 euroga vallale ja ootas vallalt 24. juuliks vastust. Siiani mingit vastust pole, kuid Kaitseliit soovib esimesel võimalusel teada, kas vald tahab seda parkmetsa või mitte. Vastasel juhul võib see uuesti minna avalikule enampakkumisele. Kaitseliidu ülem andis teada, et terviseraja maatükki Kaitseliit lähiaastail müüa ei plaani.