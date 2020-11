20-eurose hoiatustrahvi on saanud 27 väärparkijat

Järelevalve peaspetsialist Mare Aulik ütles, et esimesed hoiatustrahvid määrati parkimiskorra rikkujatele 3. septembril ning perioodil 3.09–24.11 on 20-euroseid trahve saanud 27 rikkujat.

Aulik rääkis, et ühtegi hoiatustrahvi siiani vaidlustatud ei ole, küll aga on küsitud salvestisi rikkumiste kohta.

Osa parkimiskohtadega ei ole probleeme ja inimesed on parkimiskorraldusega harjunud. Kasutatakse parkimiskella, millel on korrektselt fikseeritud parkimise alguse aeg, või on parkimise alustamise aeg märgitud käsitsi paberile.

Ta lisas, et samas on mitmeid parkimiskohti, mille puhul on rikkumisi ikkagi palju, olenemata tööpäevast.

Näiteks Lossi tänav 1, 3, 5 ja 7 kinnistu ees asuvad parkimiskohad, Tallinna tn 6 (Saare maakonna keskraamatukogu) taga asuval parkimisplatsil raamatukogule lähimad parkimiskohad ja Kuressaare Teatri kinnistul Tallinna tn 16 ärihoone poolses ääres asuvad parkimiskohad.

“Peamine rikkumine on endiselt sõiduki parkimise algusaja fikseerimata jätmine,” ütles Aulik. “On ka olnud mitmeid juhtumeid, kus parkimiskella küll kasutatakse, kuid parkimise alguse aeg ei vasta reaalsusele, näiteks parkimiskontroll toimub kell 13, aga parkimiskellal on sel ajal sõiduki parkimise alguse ajaks fikseeritud 14.00.”

Enamasti on määratud hoiatustrahvid Mare Auliku sõnul tähtajaks makstud. “Kõik need trahvid, mis on tähtaegselt tasumata, edastame täitemenetluse alustamiseks kohtutäiturile,” lausus ta.