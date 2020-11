Ometi ilutseb veski väravas ergas silt, mis annab teada, et 2020. aasta hooajal on tuulik suletud. Muhu muuseumi juhataja Meelis Mereäär selgitas, et kevadel prognoosisid nad külastatavuse languseks kolmandik jagu külastajatest ja nii ka läks. “Seega oli see õige otsus hooaeg vahele jätta,” leidis muuseumijuht. Järgmisel hooajal plaanivad nad veski avada neljal kuul ja kolmel päeval nädalas, neljapäevast laupäevani.