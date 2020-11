Sõdurpoisid said soojad sokid jalga

"Ääretult hea meel on, et leidub tublisid kudujaid, sest sokikampaania läks igati korda ja saime väga palju positiivset tagasisidet," ütles sokikampaania eestvedaja, NKK Orissaare jaoskonna esinaine Anneli Pitk. Ta lisas, et sokke sai jagatud kõikidele Saare maakonnast pärit ajateenijatele erinevates Eestimaa nurkades ning neid jagub ka selleks, et jõulude eel saavad jalad sooja nii Kuressaare vapilaeva Admiral Cowan kui ka piirivalvelaeva Valve meeskond.

Sokke käisid ajateenijatele viimas Anneli Pitk ja Raili Nõgu ning tegid seda vastavalt praeguse olukorra reeglitele. Neid oodati igal pool soojade tänusõnadega ning mõnes kohas oli ka fotograaf valmis sündmust jäädvustama.

"Üks on kindel – sokikampaania jätkub," kinnitas kampaania teine hing ja vedaja Raili Nõgu. Tema sõnul oodatakse sokke kindlasti ka tuleval aastal, sest mitmesse kohta said naised juba rõõmsa kutse ning sõlmiti uued kokkulepped.

Korraldajad on südamest tänulikud kõikidele kudujatele, kogujatele, pakkijatele ja toetajatele. Ilma nendeta on sellist asja praktiliselt võimatu läbi viia ning kampaania kestab täpselt nii kaua, kuni jagub kudujaid. Oli kudujaid, kes tõid tänavu sokipaari esimest korda, kuid oli ka neid, kes on igal aastal oma panuse andnud ning mõned on annetanud koguni üle kümne sokipaari.

Naiskodukaitsjate, Kadi raadio ja Saarte Hääle ühine jõulueelne sokikampaania sai teoks juba 12 korda. Saaremaa naiskodukaitse kauaaegse juhi ja Saarte Hääle ajakirjaniku, 2012. aastal meie hulgast lahkunud Rita Loeli eestvedamisel alguse saanud sokikampaaniast on kujunenud oodatud ettevõtmine. Kampaania põhisõnum on, et me hoolime oma kodukandi ajateenijatest ja toetame neid.