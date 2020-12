127-aastane Salme vallamaja läheb müüki

Aleviku ühe silmapaistvama hoone müügi põhjuseks ongi selle liigne kulukus. Majas on köetavat pinda 400 ruutmeetrit, millest on välja renditud vaid 100 ruutmeetrit.

Valla töötajate kabinetid asuvad rahvamajas. Põld rääkis, et hoones üritati käima saada vabakontorit, kuid see idee ei töötanud. Praegu on vallamaja ainus rentnik loomaarst Gaili Tiitma. Salme vallamajal on vanust 127 aastat ning algselt ehitati see Abruka vallamajaks.