Krutskitega traditsiooniline Punamütsike

Lavastaja Aarne Mägi ütles, et “Punamütsikese” muinasjutt on väga vana ja erinevates riikides esitatakse seda mõnevõrra erinevalt. Meil on enim tuntud Charles Perrault´ ja vendade Grimmide versioonid. Lugu, kus tüdrukuke satub kurja hundi meelevalda ja mis sellega kaasneb, on erinevustele vaatamata kõigis variantides olemas.

See, kuidas jutt, mille lugemiseks kulub ehk kuus-seitse minutit, näitemängu mõõdus lavale tuua on Mägi sõnul lavastaja, näitlejate ja kunstniku fantaasia küsimus. Ta märkis, et Kuressaare teatri tõlgendus lähtub klassikalisest versioonist, kus äratuntavad on kõik tegelased, kuigi nii mõnigi stseen on lahendatud mõnevõrra tavatus võtmes või suisa peapeale pööratud.