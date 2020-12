Detsember algas heategudega

Karala külaelu arendamise selts kogus annetusi laste mängualale karusselli ostmiseks ja seltsi eestvedaja Kaja Juulik teatas rõõmsalt, et eesmärgiks seatud summa saadi kokku ning jäi ülegi.

“Hetkel on annetusi kokku loetud 1000 euro väärtuses, mis on ääremaaküla jaoks väga tänuväärne tulemus. Lõplikku summat me veel ei tea, sest ülekannetega tiksub aina juurde ning kokkuvõtte teeme paari päeva jooksul, siis avalikustame annetajad ka nimeliselt,” ütles Juulik.