Saarlaste keskmine palk Eesti nigelamate hulgas

Aastaga on saarlaste töötasu siiski 58 euro võrra kasvanud – mullu III kvartalis oli see 1081 eurot.

Statistikaameti analüütiku Karina Valma sõnul saab Eestis jätkuvalt rääkida palgakasvust, küll aga on see tänavu viimaste aastatega võrreldes pidurdunud.

Keskmine brutokuupalk oli kõrgeim info ja side tegevusalal (2545 eurot), finants- ja kindlustustegevuses (2389 eurot) ning energeetikas (1977 eurot). Madalaimad palgad on teeninduses (1123 eurot), kinnisvara-alases tegevuses (1057 eurot) ning majutuses ja toitlustuses (892 eurot). Majutus- ja toitlustusvaldkonnas töötavate inimeste keskmine brutokuupalk on aastaga mitmekümne euro võtta langenud. Mullu III kvartalis oli see 932 eurot.