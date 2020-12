Toomemägi tõi välja, et manöövri alustamise ja kokkupõrke koht on eksperdi poolt kinnitatud skeemifoto ja õnnetuse arvutisimulatsiooniga. Olukorras, kus kohtualusele on esitatud süüdistus mõrvas, näitavad tõendid, et liiklusõnnetuse alged tulevad teise juhi käitumisest, rääkis ta.