Mark Grimitliht: Saaremaa võiks olla parim koht, kus elada

Äkki mõne näitusega? UIA (Maailma Arhitektide Liit, T. K.)? 2010 oli Tokios kongress, kus esindasin ekspositsiooniga Baltimaid. Idee oli lihtne: lõime kahemeetrise läbimõõduga plastiliinist gloobuse ("Globe"), mida igaüks sai vormida. Näituse pealkiri oli "Aasta 2050" ehk siis vaadati tulevikku ja mõtestati, mida tuleks täna teha, et 2050 oleks kõik hästi ja inimesed õnnelikud. Idee tõlgituna siis: kõik, mis me täna teeme, kuidas me täna maailma vormime, oma ideid realiseerime – see ongi 2050 tulevik. 2014 oli näitus Lõuna-Aafrikas. (UIA XXVI maailmakongress Durbanis, T. K.) Ka seal õnnestus mul esindada Baltimaid. (Ideevõistlusele laekus 12 tööd: 7 Eestist, 4 Leedust ja 1 Lätist. Margi võistlustöö "Dots" tunnistati parimaks. Valgele seinale märgitud täppe joontega ühendades joonistusid välja Eesti, Läti ja Leedu viimaste aastate parimad arhitektuurinäited. – T. K.) Kuna kongressil on esindatud kogu maailm, siis et millegagi silma jääda ja tähelepanu tõmmata, see eeldab väga selget ja mängulist sõnumit. Näitus haaras nii lapsi kui ka professionaale. Sama kontseptsiooni kasutades olen hiljem ka tehnikakõrgkooli esindades näitusi teinud, näidates arhitektuuri mängulisust.