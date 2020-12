Garderoobikapi eest soovib raha 60 lapsevanemat

SÜG-i suures majas on kappe 398. Õpilasi, kes kasutavad vaid üldgarderoobi ja kel oma kappi pole, on aga 103.

Vanema sõnul ei olnud perel valikut, kas osta kapid või mitte, kuna kõiki vajalikke kooliasju pole võimalik garderoobis "avalike" konksude otsa riputada ja kindlustada, et need seal alles jääksid. Samuti ei mahu kahe lapse asjad ühte kappi.

"Mind ei teavitatud, et kappe saab kasutada vaid piiratud aja, mitte lapse kooliaja lõpuni ning et mul tõenäoliselt ei ole võimalik kappi pärast käesolevat õppeaastat järgmistele lapsevanematele edasi müüa," kirjutas vanem. Samuti ei teadnud ta, et rohkem kui 80 eurot maksnud kapi ostmise kulu on kavas kompenseerida halvimal juhul vaid vanaraua hinnaga.