Ott Tänak lõpetas MM-sarja kolmandana

Tänak tunnistas, et ei saanud Monzas väga keerulistes ilmastikuoludes autoga klappi. Viimasel päeval ütles ta oma eesmärgiks vaid finišisse jõudmise.

Viimase ralliga näitas Tänak, et Hyundai esinumbri staatus kuulub talle. Alati enesekindel ja seni esinumbri staatust nautinud tiimikaaslane Thierry Neuville pidi pärast viimast ralli tunnistama Tänaku möödumist.

“Olen kindel, et ma ei unusta oma esimest hooaega Hyundai sõitjana kunagi,” sõnas Ott Tänak meeskondliku tiitli võitnud Hyundai pressiteenistuse vahendusel. Oma ainsa tänavuse rallivõidu võttis Tänak Rally Estonial, mis oli tema jaoks uuel autol ka esimene etapivõit.

Vaatamata segastele aegadele on Hyundai kinnitanud oma jätkamist WRC-sarjas ning Tänakul on tehasemeeskonnaga ka leping.

“Mulle avaldas muljet, kuidas kõik reageerisid pandeemia tõttu tekkinud rasketele väljakutsetele. Tiitel on raske töö ja sihikindluse tulemus,” ütles Ott Tänak ja avaldas lootust, et järgmisel hooajal on koroonapandeemiast võimalik reaalsusse tagasi pöörduda.