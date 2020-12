Kuusemüük saab avalöögi

Kes tahab minna ise metsa kuuske valima, saab seda teha RMK mobiilirakendust kasutades. Seejuures tuleb silmas pidada, et kuuse tohib riigimetsast võtta kohtadest, kust puul pole lootust suureks kasvada, näiteks teede või kraavide äärest, elektriliinide alt. Pruuni värviga on riigimetsa kaardil välja toodud ja piiritletud kaitsealad, mis on ka looduses ära tähistatud – seal on puu mahavõtmine keelatud.