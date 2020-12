Ajal, mil välismaale reisimine on pigem välistatud ning üha enam propageeritakse siseturismi, pöördusid lehetoimetuse poole inimesed, kes küsisid, kas Saaremaale on aastavahetuseks tulemas suurem hulk inimesi Eesti neist piirkondadest, mis on praegu koroonanakatumiste poolest esirinnas.