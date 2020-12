Kuressaare haigla premeeris aasta tegijaid

Kuressaare haigla juhatuse liige Märt Kõlli alustas avakõnet lõppeva aasta kokkuvõtmisega. Tagasivaadet tehes rõhutas Kõlli, et aasta on tervishoiusektoris olnud kahtlemata väljakutsete rikas ning seda iseloomustavad erinevad uperpallid, tormiline Covid-kevad ja erinevate projektide venimised, sealhulgas onkoloogilise teenuse arendamine ning erakorralise meditsiini osakonna valmimine.

“Aga vaatamata kõigele oleme jõudnud aasta lõppu ning oleme tugevamad kui kunagi varem,” ütles Kõlli. Erakordset rõõmu valmistab tema sõnul see, et ka traditsiooniline aasta parimate nimekiri on tänavu pikem kui kunagi varem.