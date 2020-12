49 koroonaproovi andnud saarlane sai vaktsiini

Ainus ebamugavus oli Koppeli sõnul valu õlalihases, kuhu süst tehti. Kuid ka see andis tunda vaid süsti saamise päeval. Pärast vaktsineerimist on ta teinud paar kerget treeningut ega ole tundnud, nagu oleks tal vähem energiat või kuidagi teisiti raske olnud.

Juba kaks aastat Saudi Araabias kinnisvara haldamise alal töötanud Koppel ütles, et ta ei kahelnud hetkegi, et kas ennast vabatahtlikult vaktsineerida lasta. Seni on ta pidanud andma iga viie päeva tagant koroonaproovi ning kokku on talle sel aastal pulk ninna aetud 49 korral.