Jahimeeste selts teeb toidupangale konserviannetuse

"Enamasti läheb nii, et suured annetuskampaaniad saavad peagi lõpu ja elu kulgeb edasi tavalistes rööbastes. Aga neid, kel jätkuvalt raske, jagub ka uude aastasse," kirjutas Kärla jahimeeste selts oma blogipostituses. "Meie üks tublimaid naiskütte Kristel Hani tegi ettepaneku teha hea saagiaasta tähistamiseks üks heategu. Nii saigi üheskoos otsustatud, et sel päeval kütitud kõige suurema hirve lihast tellitakse konservid ja need antakse uuel aastal pärast kohalejõudmist üle toidupangale."

Idee välja pakkunud Kristel Hani ütles eile, et kui ta selle mõtte välja käis, tuli ülejäänud jahimeeste seltskond sellega kohe kaasa, pakkudes veel, et sellest võiks lausa traditsioon saada. Kristel ise tuli sellisele ideele, kui ta luges uudistest, et toidupangal on tänavu pisut keerukam aasta, kuna toita on vaja palju suid, kuid samas vahendeid selleks harilikust vähem.