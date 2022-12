AJA LUGU ⟩ Nõukaaja jõulud: kirikud puupüsti rahvast ja nuhke täis

MÄLESTUS: Loo autor Tõnu Veldre aastal 1971 Tallinnas toonase Võidu väljaku kuuse all.

Kolmkümmend aastat on piisavalt pikk aeg, et okupatsiooniaja käsud ja keelud juba ununema hakkaksid. Alles sel aastal tunnetame, et jõuluõhtul kirikusse minemine ei olegi nii lihtne. Olgu takistuseks siis viirusehirm või valitsuse kehtestatud piirangud. Samuti jäävad ära mitmed kontserdid ja lookas laudadega pidusöögid.