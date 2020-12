Riigikooli aatriumi lakke tuleb "Flora Noir"

Komisjoni selgituse järgi tõmbab värviküllane ja detailirohke fotokollaaž gümnaasiumihoone heledale interjöörile vastandudes hoonesse sisenemisel kohe tähelepanu. 91 ruutmeetri suurusele laetaiesele on koondatud Lääne-Eestile ja saartele omased taimekooslused, tagasihoidlikud põllulilled ja kraaviäärne umbrohi oma ebatäiuslikkuses.

Žürii hinnangul üllatab fotokollaaž kitšiliku esteetikaga, selle kompositsioon viitab barokiajastu klassikalistele laemaalidele, tume taust aga eesti rahvakunstile. Ent kokku on taiesele antud kaasaegne tõlgendus. Konkursile esitatud kavand on kõrgetasemeline, taiese tehniline teostus pinglaena läbimõeldud ning veenev.

Teose üks autoritest, Eva Unt ütles Saarte Häälele, et klassikaline laemaal on tänapäevases kooliarhitektuuris juba iseenesest eristuv ja omanäoline detail. "Et muuta ajastute ja meediumite kontrasti veelgi ilmsemaks, läheneme taiesele, kasutades klassikalisi kompositsioonivõtteid, mille juured ulatuvad ühelt poolt maalikunsti ajalukku ning teisalt Eestile ja eriti saartele omasesse etnograafilisse pärimusse. Nii tõukub üldine idee korraga barokist ja Muhu pulmatekist," selgitas ta.