23. detsembril lisandus Saare maakonna tavapärasesse "päevaga üks-kaks nakatunut"- statistikasse koguni üheksa uut haigusjuhtu, millest neli oli Saaremaal. Päev hiljem lisandus veel 14, millest kolm oli Muhus ja üheksa Saaremaal. Viimase kahe nädalaga on Saare maakonda lisandunud 51 nakatunut, kelles 26 on olnud Saaremaal.

Terviseameti peadirektor Üllar Lanno ütles Delfile antud intervjuus, et neil päevil tekkis juba küsimus, et kas Saaremaal kordub tänavune kevad. "Õnneks see ei jätkunud nii," märkis Lanno.