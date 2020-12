Venelased toetavad Eesti Arktika ekspeditsiooni

PEALUU: Arktika ekspeditsiooni logo on sarnane Antarktika200 logoga. Sellel on näha Arktika kontuur ning Tartu loodusmuuseumis asuv ürgpiisoni pealuu, mis on toodud Alaskalt Eschscholtzi lahe kandist baltisaksa loodusteadlase Johann Friedrich Eschscholtzi poolt, enne kui Alaska USA-le müüdi. Nimelt osales Johann Friedrich Eschscholtz Otto von Kotzebue kahel ümbermaailmareisil.

FOTO: SH