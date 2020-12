Kuressaare haigla töötajad said vahvleid ja õunu

Round Table Eesti MTÜ rahvusvaheliste suhete juht Heimar Kuuskler ütles, et koroonaviirusega võitlemise nimel töötavad arstid, õed ja ülejäänud haigla personal on kõik suure koormuse ja pinge all. “Round Table on heategevusega tegelenud üle 25 aasta ning seekord soovime tunnustada sel kiirel ja keerulisel ajal meie selle sõja eesrinnet, meditsiinivaldkonna töötajaid, kes on 2020. aasta kangelased,” lausus ta.