Valla haridusspetsialistiks sai Maarja Pildre

“Kuulun nende saarlaste hulka, kes ülikooli lõpetades jäid tööle mandrile, ent kelle süda tuksus ikka aina tugevamalt Saaremaa poole ja mul on väga hea meel lõpuks tagasi kodulinna tulla. Loodan, et minu töökogemus nii haridus- ja noorteametis kui ka varasematel töökohtadel on ladunud mulle tugeva põhja ja andnud palju praktilisi kogemusi, millele toetudes saan anda oma panuse Saaremaa noorsootöö ja hariduse arendamisse,” rääkis Maarja Pildre vallavalitsuse teatel.