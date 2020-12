Muhulased toetavad ehituskeeluvööndi vähendamist

Seadus annab võimaluse ehituskeeluvööndit vähendada läbi üldplaneeringu või üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamise. See on aga Liitmäe hinnangul väga aja- ja ressursimahukas tee ning ilmselt ei kohelda siin võrdselt mandril ja saartel elavaid maaomanikke. Liitmäe peab keskkonna kaitsmist oluliseks, aga samas ei tohiks domineerida ülereguleeritus, menetluste keerukus ja inimeste ebavõrdne kohtlemine.

Muhu valla maa- ja planeeringunõunik Tambet Tamm ütles, et praegu puudub põhjendus, kas erandina saartel kehtiv 200 meetri laiune ehituskeeluvöönd kaalub keskkonnakaitseliselt üle sellega kaasneva omandiõiguse olulise riive. Ehituskeeluvööndi vähendamine 100 meetri peale ei tähenda automaatselt, et kogu ranniku ulatuses võib edaspidi ehitada alates sellest piirist. Paljudes kohtades kehtivad samal ajal looduskaitseseadusega või valla üldplaneeringuga kehtestatud täiendavad ehituspiirangud.

Liitmäe sõnul on oluline ka õigusselguse saamine küsimuses, kuidas ehituskeeluvöönd ja üleujutusala üksteisega suhestuvad. Keskkonnaministeerium on seisukohal, et ehituskeeluvööndi laius liidetakse üleujutatava ala laiusele, õiguskantsleri sõnul saab aga ehituskeeluvööndit ja üleujutusala käsitleda paralleelsetena.