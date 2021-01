Orissaare spordihoone juhiks pürgijaid kimbutab kõrghariduse nõue

Valla kultuuri- ja spordiosakonna juhataja Aarne Põlluääre sõnul on kõrghariduse nõue hallatavate asutuste juhtidele ühine. Ta ütles, et asutust juhtides peab väärtustama ka kõrgharidust. Erialane väljaõpe on tema sõnul kindlasti lisaboonus, mida ka alati kandideerimise juures hinnatakse.

“Siin ei ole vaja otsida intriigi, kuna see tõepoolest puudub ja Orissaares on need teemad ka detailideni läbi räägitud,” sõnas Põlluäär.

Spordiaasta tähtedeks said ka saarlased

Spordiaasta Tähed 2020 galal tunnustas Eesti olümpiakomitee aasta parima sportlasena Ott Tänakut ja Saare maakonna parima spordiklubina MTÜ-d Orissaare Sport.

Parima sportlase Kristjan kuulus sel aastal rallipaarile Ott Tänak ja Martin Järveoja.

Saare maakonna parima tunnustuse saanud klubi juht Andla Rüütel ütles, et nad on ootamatult tulnud tunnustuse üle väga õnnelikud. “Me oleme Kuressaare poolt vaadates ikka kaugel ja perifeerias,” lausus Rüütel. “Ajame oma asja nii hästi, kui oskame ja selle üle on vaid hea meel, et meie järjepidevust on tähele pandud.”

MTÜ juures tegutseb spordikool ning koostöös erinevate spordiklubidega osaleb ringides ja treeningutes paarsada last. Orissaare tunnusalaks on kujunenud korvpall, kust on sirgunud juba ka uuema aja Eesti tippu kuuluvaid mängijaid.