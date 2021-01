Aasta puu on Saaremaa sümbol kadakas

Filippovi sõnul on kadakas Eesti puuliikidest ilmselt kõige tervistavama mõjuga. Siiski kõlab looduskaitsja jutus kadakaga seoses ka murelikke noote. Eestis käib esinduslike kadakate üleraie. Kadakapuidu varujad võtavad sageli maha kõige ilusamaid ja suuremaid puud ning müüvad need käsitöölistele. See on loonud eksiarvamuse, et kadakas on nagu umbrohi, segav liik.