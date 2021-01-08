Perekondlikud sündmused

Saarte HäälMaakondPerekondlikud sündmused 8. jaanuar 2021, 0:201 min lugemistPerekondlikud sündmused30.12 – 6.01Saarte HäälPeresündmused.FOTO: unsplash.comRegistreeritud peresündmused Saare maakonnas 30.12 – 6.01SÜNNIDEmely Tiiu Krauss (14.12) Kuressaare linnJete Jõeäär (18.12) Kuressaare linnJohannes Lõhmus (30.12) Haeska külaMia Aurora Kallas (3.01) Kuressaare linnSURMADHarri Ellart (89) Kuressaare linnUime Rohi (83) Ratla külaMaimu Sepp (88) Orissaare alevikAllmann Rasva (86) Orinõmme külaElli Raamat (79) Kuressaare linnAmanda Viil (97) Orissaare alevikTiit Lember (71) Roobaka külaRaivo Ellermaa (63) Saue-Putla külaRalf Mölder (59) Keskranna külaÕie Päästel (81) Muhu v, Võlla külaKülvi Kiil (72) Käku külaABIELUDInge Einala ja Toomas Kirs – 30.12 abieluSaare maakondsurmadsünnid