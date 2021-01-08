R, 8.01.2021
Toimetus
Telli leht
Reklaam
1 min lugemist

Perekondlikud sündmused
30.12 – 6.01

Peresündmused.

FOTO: unsplash.com

Registreeritud peresündmused Saare maakonnas 30.12 – 6.01

SÜNNID

  • Emely Tiiu Krauss (14.12) Kuressaare linn
  • Jete Jõeäär (18.12) Kuressaare linn
  • Johannes Lõhmus (30.12) Haeska küla
  • Mia Aurora Kallas (3.01) Kuressaare linn

SURMAD

  • Harri Ellart (89) Kuressaare linn
  • Uime Rohi (83) Ratla küla
  • Maimu Sepp (88) Orissaare alevik
  • Allmann Rasva (86) Orinõmme küla
  • Elli Raamat (79) Kuressaare linn
  • Amanda Viil (97) Orissaare alevik
  • Tiit Lember (71) Roobaka küla
  • Raivo Ellermaa (63) Saue-Putla küla
  • Ralf Mölder (59) Keskranna küla
  • Õie Päästel (81) Muhu v, Võlla küla
  • Külvi Kiil (72) Käku küla

ABIELUD

  • Inge Einala ja Toomas Kirs – 30.12

Viimased uudised

Tagasi üles
Back