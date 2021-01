JetGas´i gaasitankla tõstis huvi gaasiautode vastu

Kui möödunud aasta jaanuaris kirjutas Saarte Hääl, et JetGas annab viimast lihvi piimatööstuse külje alla rajatatud suruõhugaasi tanklale, kus peagi hakkavad tankima Saaremaa maakonnaliinidele tulevad uued bussid, siis nüüd on tanklas näha juba tihedamat liikumist.

JetGas OÜ juhatuse liige Janek Parkman ütles, et uuel gaasitanklal on Saaremaal läinud suures plaanis ootuspäraselt: “Saaremaa bussid tangivad nagu plaanitud, mitme saare ja mandri vahet sõitva veofirma sõidukid on igapäevased külalised ning jõudsalt kasvab ka erasõidukite arv. Siinkohal tuleb tänada Warma Autot, kes on mitmeid CNG-Škodasid müünud.” Parkman lisas, et ainsana ei olnud oodatud kevadine koroonakriis, sest saarte lukkupanek ja vaiksem suvi mõjutas mingil määral ka gaasitanklat.

Škodasid müüva Warma Auto müügijuhi Aivar Johansoni sõnul on inimeste huvi CNG-Škodade vastu märgatavalt tõusnud ning möödunud aastal müüdi Saaremaal ca kümme niisugust autot. Johansoni sõnutsi mängib ostuhuvi suurenemises kindlasti rolli asjaolu, et Kuressaares gaasitankla avati.

“Meil on käimas ka palju CNG-mudelite kampaaniaid ning inimesed mõtlevad järjest enam pikemas plaanis ette ja saavad aru, et rahakotile on see ikka väga palju soodsam variant,” tõdes Johanson.

“Maagaasi kütusena kasutav Škoda Octavia CNG kulutab 100 kilomeetri läbimiseks vaid 3 eurot. Lisaks on tanklas võimalus valida kütuseks rohegaas, mida valmistatakse biojäätmetest.”

Tema sõnul kasutavad tanklat usinalt ka mandrilt tulnud inimesed. “Kuigi see on suurepärane, et meil Kuressaares on see tankla olemas, jääb see näiteks Muhu saare elaniku jaoks pisut kaugeks, sest kui Muhust on vaja tulla Kuressaarde tankima, kaob kasutegur kokkuvõttes ära,” rääkis Aivar Johanson, avaldades lootust, et tulevikus tuleb gaasitanklaid veel juurde.