Uued põhikoolid liiguvad eri suundadesse

Kuressaare gümnaasiumist väljakasvav Kuressaare Nooruse kool avaldas viimases vallalehes teate, et koolile otsitakse uut logo. Hariduse kooli puhul on juba varem SÜG-i õppenõukogu, hoolekogu ja õpilasesinduse poolt arvatud, et kooli logo, värvid, tekkel ja hümn võiksid samaks jääda. Logo läbib siiski kaasajastamise, mida nõuab kasvõi nimevahetus.

Direktor Viljar Aro sõnul tundub praegu, et ka traditsiooniline 1. septembri rongkäik jääb. “Hetkel saan öelda, et me ei loo uut kooli – tegu on kooli uuendamisega senise ajaloo ehk Saaremaa ühisgümnaasiumi baasilt,” ütles Aro.