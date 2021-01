Ivo Linna: koroonavaktsiinile sada protsenti jah!

Raadiotöödki õnneks on – “Mnemoturniir” ja “Miniturniir”. Salvestasime just mõlemat, maskid ees. Teen ka Maalehele viktoriiniküsimusi. Tõsi, olen küll vahetevahel laisk inimene, aga päris niisama istuda ka ei malda – midagi tahaks ikkagi teha. Ja kui muud tööd ei ole, hoiab igasugune tegutsemine vaimu värske.

Las vandenõuteoreetikud arvavad, mis tahavad – igaühel on ju õigus uskuda seda, mida soovib. Kes leiab, et mitte mingil juhul ei lase end vaktsineerida – tehku nii, nagu soovib.

Mina olen sada protsenti kindel, et kui vaktsiin peaks millalgi kõigile kättesaadavaks muutuma, lasen ka mina endale selle süsti teha. Kõrvaltoimeid ma ei karda. Olen igasugu vaktsiine saanud koolipõlvest alates. Usun, et need on mind aidanud. Hiljem olen lasknud end süstida ka puugihaiguse ja gripi vastu – olgugi et mõlemad on tasulised vaktsiinid.