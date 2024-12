Juthkiri Töö, mis oli vaeva väärt

Kuressaare linnus on Saaremaa olulisemaid, kui mitte kõige olulisem mälestis. Ometi vajab seegi aeg-ajalt uuenduskuuri. Selle eest on hea seisnud Saaremaa muuseum. Muinsuskaitseameti hinnangul oli interjööri restaureerimistöö tehtud koguni nii hästi, et vääris oma kategooria laureaaditiitlit.

Tuulikud on Saaremaa sümbol. Paraku on tuulikuid säilinud vähe ning veel vähem on selliseid, mis hästi taastatud ja korras. Seda enam tasub esile tõsta neid maaomanikke, kes oma kinnistul asuva vana veski taastanud on. Vessiku talu peremees laskis Eesti parimatel meistritel taastada oma vanavanaisa ehitatud tuuliku pea koos mehhanismide ja tiibadega. Vaevatasuks muinsuskaitseameti aastaauhind.